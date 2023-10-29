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ليفركوزن يستعيد صدارة البطولة الألمانية بفوزه على فرايبورغ

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 30 ث
      
استعاد باير ليفركوزن صدارة بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه فرايبورغ اليوم الأحد ليحافظ على سجله بدون هزيمة هذا الموسم بثمانية انتصارات في تسع مباريات بالمسابقة.
ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو 25 نقطة في القمة متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.
ويحتل فرايبورغ المركز الثامن برصيد 13 نقطة.
وافتتح فلوريان فيرتس التسجيل في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء نحو القائم البعيد بعد أن مر ببراعة من دفاع فرايبورغ.
...

وضاعف يوناس هوفمان النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 قبل أن يقلص فرايبورغ الفارق بعد عشر دقائق بضربة رأس من مانويل غولده.


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