القبض على شابين بحوزتهما مواد مخدرة ينويان ترويجها بالوسط المدرسي بمعتمدية مكثر

تمكن أعوان وإطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، أمس السبت، من القبض على شابين بحوزتهما 285 قرص مخدر و 9 قطع من مادة القنب الهندي "الزطلة" بمعتمدية مكثر وفق مصدر أمني

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المظنون فيهما يبلغان من العمر 20 و21 سنة لافتا إلى أن المادة المخدرة تم جلبها بهدف ترويجها بالوسط المدرسي

وأشار إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل ترويج مواد مخدرة

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