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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 22:26 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:

في قاعة دار شعبان الفهري
الزهراء الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية 44 - 74
...


في قاعة دار شعبان الفهري (دون حضور جمهور)
الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 69 - 64

في قاعة محمد مزالي بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي 89 - 85 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 77 - 77)

في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - النجم الرياضي بحلق الوادي 73 - 71


الترتيب ن ل

الاتحاد الرياضي المنستيري 6 3
النجم الرياضي الرادسي 6 3
النادي الافريقي 5 3
الملعب النابلي 5 3
الشبيبة الرياضية القيروانية 5 3
النجم الرياضي بحلق الوادي 4 3
الشبيبة الرياضية بالمنازه 3 2
الدالية الرياضية بقرمبالية 3 3
النجم الرياضي الساحلي 2 2
الزهراء الرياضية 2 3


الأحد 29 أكتوبر
في قاعة فرحات حشاد باريانة (دون حضور جمهور)
الشبيبة الرياضية بالمنازه - النجم الرياضي الساحلي (17:00 س)


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