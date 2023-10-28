البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:



في قاعة دار شعبان الفهري

الزهراء الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية 44 - 74



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في قاعة دار شعبان الفهري (دون حضور جمهور)

الملعب النابلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 69 - 64



في قاعة محمد مزالي بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي 89 - 85 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 77 - 77)



في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرياضي الرادسي - النجم الرياضي بحلق الوادي 73 - 71





الترتيب ن ل



الاتحاد الرياضي المنستيري 6 3

النجم الرياضي الرادسي 6 3

النادي الافريقي 5 3

الملعب النابلي 5 3

الشبيبة الرياضية القيروانية 5 3

النجم الرياضي بحلق الوادي 4 3

الشبيبة الرياضية بالمنازه 3 2

الدالية الرياضية بقرمبالية 3 3

النجم الرياضي الساحلي 2 2

الزهراء الرياضية 2 3





الأحد 29 أكتوبر

في قاعة فرحات حشاد باريانة (دون حضور جمهور)

الشبيبة الرياضية بالمنازه - النجم الرياضي الساحلي (17:00 س)

