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المصري امين عمر حكما للقاء الذهاب بين الوداد والترجي

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 09:27 قراءة: 0 د, 26 ث
      
عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا مصريا لادارة مباراة الوداد الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي المقررة غدا الاحد على الساعة السابعة مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم.
ويتالف الطاقم من الحكم امين عمر والمساعدين يوسف بساطي وسامي هلهل فيما سيكون في غرفة "الفار" محمود عاشور ومحمد عادل.
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