الدوري الافريقي (ذهاب نصف النهائي) - الترجي لتاكيد اسبقيته على الوداد وقطع نصف الطريق نحو النهائي

يراهن الترجي الرياضي التونسي غدا الاحد على العودة بنتيجة ايجابية من تنقله الصعب الى الدار البيضاء في مواجهة الوداد الرياضي المغربي من اجل قطع خطوة هامة نحو التاهل الى الدور النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم.



وبعد تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي في الدور ربع النهائي، يتطلع ممثل كرة القدم التونسية الى كسب هذا الدربي المغاربي والمضي قدما في رحلته نحو الصعود الى المشهد الختامي للمسابقة على امل الظفر بلقب نسختها الاولى والحصول على جائزة 4 مليون دولار.

وبين تحوله الى دار السلام عاصمة تنزانيا حيث واجه مازيمبي وتنقله مساء امس الجمعة الى الدار البيضاء على متن رحلتين خاصتين، قضى الترجي الرياضي في ظرف اسبوع واحد حوالي 26 ساعة في الجو وهو عامل سعى الاطار الفني بالتعاون مع فريق التحضير البدني الى الحد من تاثيراته من خلال اخضاع اللاعبين لتمارين خصوصية في تنشيط العضلات والتخلص من التعب للابقاء على درجة عالية من الانتعاشة والحيوية.



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وباستثناء الظهير محمد امين بن حميدة الذي سيتخلف عن الموعد بسبب جمعه انذارين ويبدو اسامة السهيلي الاقرب الى تعويضه، سيكون بقية الرصيد البشري على ذمة المدرب طارق ثابت المدعو الى ايجاد التشكيلة المثلى والطريقة التكتيكية الناجعة لتحقيق المعادلة بين ايقاف هجوم الوداد الذي يعتبر القوة الضاربة للفريق بتسجيله منذ انطلاق الموسم 18 هدفا في 8 مقابلات بين البطولة المحلية ورابطة الابطال والدوري الافريقي من جهة ومباغتته بمرتدات سريعة بما يمكن من الوصول الى شباك الحارس يوسف مطيع من جهة اخرى.



وقد يجد الترجي الرياضي نفسه في مواجهة لاعبيه السابقين المهاجم الليبي حمدو الهوني والظهير الجزائري الياس الشتي اذا ما قرر المدرب عادل رمزي التعويل على خدماتهما رغم ان الهوني كان قد تخلف عن لقاء اياب الدور ربع النهائي امام اينييمبا النيجيري بداعي الاصابة بينما دخل الشتي بديلا في الشوط الثاني وهو ما يقيم الدليل على ثراء الزاد البشري للوداد وصيف بطل افريقيا الذي عزز صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي بعدة عناصر محنكة اخرى اضافة الى الهوني والشتي على غرار الجناح منتصر الحتيمي من طرابزون سبور التركي ومتوسط الميدان اسامة محروس من اولمبيك اسفي ولاعب الوسط الجزائري زكريا الدراوي من شباب بلوزداد.

وتحفل الذاكرة بالعديد من المواجهات المثيرة بين الفريقين وتميل الكفة بشكل واضح للترجي الرياضي الذي توج بثلاثة القاب على حساب الوداد سنوات 2009 في نهائي كاس الاندية العربية و2011 و2019 في نهائي رابطة الابطال الافريقية وهي اسبقية معنوية هامة سيحاول زملاء الحارس الشاب المتالق امان الله مميش تاكيدها خلال هذا الفصل الاول من الحوار قبل جولة الاياب الاربعاء المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.