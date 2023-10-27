القيروان: حملة مشتركة ببوحجلة لازالة مظاهر الانتصاب الفوضوي واحتلال الرصيف

انطلقت فجر اليوم الجمعة حملة مشتركة لإزالة الانتصاب الفوضوي واحتلال الرصيف دون رخصة بمدينة بوحجلة التي تعاني من هذه الظاهرة المتفشية بالانهج والشوارع والارصفة منذ سنوات.



وافاد المكلف بتسيير بلدية بوحجلة محمود المسعودي في تصريح ل"وات" أنه تقرر منع الانتصاب لتجار الملابس الجاهزة والمستعملة بجميع الانهج والشوارع وفوق الارصفة بداية من اليوم الجمعة مضيفا انه تم تخصيص اماكن لهؤلاء التجار خلف مقر معتمدية بوحجلة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على تجار الخضر والغلال بمنع الانتصاب خارج فضائي السوق اليومية والسوق القديمة بداية من 6 نوفمبر القادم لافتا الى انه يجري حاليا إعادة تهيئة السوق وتنظيفها قصد استقبال تجار الخضر والغلال.



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ومن جانبه بين معتمد بوحجلة مراد قموع ان ظاهرة الانتصاب أصبحت تشكل خطرا على المترجلين وتعيق حركة المرور مضيفا انه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات تم اقرار تنظيم حملة متواصلة للقضاء على الانتصاب الفوضوي تهدف الى الحد من أثارها السلبية على سلامة المواطنين والحفاظ على جمالية المدينة.

ويذكر أن بلدية بوحجلة دعت في بلاغ لها كل من يرغب في الحصول علي موقع أنتصاب للبيع الملابس الجاهزة والمستعملة بالفضاء المخصص للغرض الكائن خلف مقر معتمدية بوحجلة أو على موقع أنتصاب لاستغلاله في بيع الخضر والغلال بالسوق اليومية والسوق القديمة، التقدم بمطلب في غرض مصحوبا بنسخة من بطاقة تعريف الوطنية وذلك في أجل اقصاه يوم 27 أكتوبر 2023، كما اكد البلاغ ذاته ان كل مخالف سيكون عرضة للتتبعات القانونية ضده.

وجرت هذه الحملة المشتركة التي ستتواصل خلال الفترة القادمة، بالاشتراك بين معتمدية وبلدية المكان ومنطقة الأمن الوطني بالقيروان الجنوبية والادارة الفرعية للطريق العمومي .