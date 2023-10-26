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الحكومة ترصد 250 مليون دينار للمحافظة على توازنات وتعهدات شركة تونس للطرقات السيارة خلال 2024

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 13:55 قراءة: 1 د, 36 ث
      
رصدت الحكومة مبلغ 250 مليون دينار للمحافظة على التوازنات المالية لشركة تونس للطرقات السيارة خلال سنة 2024 عبر المساهمة في تسديد اقساط قروض خارجية في ظل خطط لانجار مشاريع الطرقات والجسور واحترام تعهدات الدولة.

وتشير بيانات وردت ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ، وتحديدا ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، الى وجود خطط لانفاق 7ر1 مليار دينار لتنمية مشاريع الطرقات والجسور وحماية المدن من الفيضانات وقطاع السكن الاجتماعي والتهيئة العمرانية.
ويشكل الطريق السيارة تونس - جلمة أهم حلقات الطرقات السيارة التي تعمل الحكومة وشركة تونس للطرقات السيارة ، خلال السنوات الاخيرة ، على تسريع انجازها علما وان الطريق يمتد على قرابة 186 كلم .
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وتعمل وزارة التجهيز على استكمال هذه الطريق الذي انطلق انجازها منذ ديسمبر 2022 بكلفة 1710 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2026.
وقسمت وزارة التجهيز الطريق الى 4 اقساط تمتد الاولي على 87 كلم تربط بين تونس والسبيخة منها وصلة بطول 16 كلم مع الفحص و4 اقساط ثانية تمتد على طول 99 كلم من السبيخة الى القيروان ومن القيروان الى حفوز ومن حفوز الى وادي الزرود وصولا الى جلمة.
وتعمل وزارة التجهيز على اقتناء الاراضي الخاصة بشبكة الطرقات السيارة لسنة 2023، بكلفة تقارب 25 مليون دينار من بينها 20 مليون دينار لفائدة الطريق السيارة بوسالم - الحدود الجزائرية وخاصة الجزء الرابط بين بوسالم وفرنانة على طول 39 كلم.
وستواصل الوزارة مشاريع طرقات سيارة قائمة تربط مدينة تطاوين بالطريق السيارةأ1 من خلا لانجاز وصلة بطول 55 كلم من قسط يمر عبر الطريق الوطنية رقم 19.
وتخطط وزارة التجهيز، الى جانب الطرقات السيارة ، الى مضاعفة عديد الطرقات وبناء 31 جسرا بطول اجمالي يقارب 4260 مترا خطيا على مستوى 20 ولاية وانجاز القسط الاول والثاني من البرنامج الخاص بتهيئة المسالك الريفية والذي يشمل 912 كلم بكلفة 336 مليون دينار.
وتسعى الوزارة الى دفع انجاز برنامج تهيئة وتطوير شبكة الطرقات المرقمة لسنة 2021 و 2022 بكلفة تقارب 234 مليون دينار وبرنامج الطرقات المهيكلة من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين النفيضة والقيروان بكلفة 199 مليون دينار.


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