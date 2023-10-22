ميسي ينهي موسمه مع إنتر ميامي بحصيلة 11 هدفا ولقبا تاريخيا

أنهى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي موسمه الأول مع فريق إنتر ميامي الامريكي لكرة القدم, بحصيلة 11 هدفا في 14 مباراة بجميع المنافسات, ولقب تاريخي لفريقه (كأس البطولات).



ولعب ميسي أساسيا في خسارة فريقه أمام شارلوت 0-1, يوم امس السبت, في المباراة الأخيرة الرسمية لإنتر ميامي, الذي سيحظى براحة أسبوع قبل جولته الاستعراضية في الصين.

و استهل ميسي مشواره مع إنتر ميامي بإنجاز كبير حيث توج الفريق بكأس الدوريات ليحرز أول لقب في تاريخه, ويسجل قائد المنتخب الأرجنتيني 10 أهداف في 7 مباريات بالبطولة.



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كما تأهل إنتر ميامي مع ميسي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة, لكن النجم الأرجنتيني بسبب الإصابة لم يتمكن من خوض النهائي الذي خسره الفريق أمام هيوستن دينامو .