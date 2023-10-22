Babnet

ميسي ينهي موسمه مع إنتر ميامي بحصيلة 11 هدفا ولقبا تاريخيا

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 11:51 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أنهى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي موسمه الأول مع فريق إنتر ميامي الامريكي لكرة القدم, بحصيلة 11 هدفا في 14 مباراة بجميع المنافسات, ولقب تاريخي لفريقه (كأس البطولات).

ولعب ميسي أساسيا في خسارة فريقه أمام شارلوت 0-1, يوم امس السبت, في المباراة الأخيرة الرسمية لإنتر ميامي, الذي سيحظى براحة أسبوع قبل جولته الاستعراضية في الصين.
و استهل ميسي مشواره مع إنتر ميامي بإنجاز كبير حيث توج الفريق بكأس الدوريات ليحرز أول لقب في تاريخه, ويسجل قائد المنتخب الأرجنتيني 10 أهداف في 7 مباريات بالبطولة.
...

كما تأهل إنتر ميامي مع ميسي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة, لكن النجم الأرجنتيني بسبب الإصابة لم يتمكن من خوض النهائي الذي خسره الفريق أمام هيوستن دينامو .


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275538


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 22 أكتوبر 2023 | 7 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:36
15:10
12:11
06:33
05:06
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
34°-20
32°-23
26°-21
26°-19
  • Avoirs en devises
    26708,5

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35688 DT        1$ =3,18254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1230,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*