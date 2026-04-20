نابل: متابعة تقدّم موسم الزراعات الكبرى وتوقّعات بإنتاج طيّب إثر التساقطات الأخيرة

انتظمت، اليوم الاثنين، بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، جلسة عمل ضمت مختلف المتدخلين في القطاع، وخصّصت لمتابعة تقدّم موسم الزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 وضبط الاستعدادات لتأمين موسم التجميع والحصاد.وتم التأكيد، خلال هذه الجلسة، على مزيد العناية للرفع من مردودية المساحات المبذورة، وتوفير كل مستلزمات الإنتاج، مع الإحاطة المستمرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمناطق الإنتاج، وعلى أهميّة تضافر الجهود بين كافة المتدخلين لإنجاح الموسم، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد الشارف بن معاوية، في تصريح لصحفية /وات/.وأضاف المصدر ذاته أنه تم طرح أبرز الإشكاليات بهدف تفاديها، ومنها بالخصوص مسح المسالك الفلاحية المتضرّرة من الانجرافات والفيضانات الأخيرة ومتابعة مدى جاهزية مراكز التجميع، وضبط عدد آلات الحصاد المتوفرة وصيانتها، مع التأكيد على تفقد المزارع والمراقبة المستمرة نظرا لإمكانية تسجيل أمراض الفطرية خلال هذه الفترة، مشيرا الى تقدّم الموسم بنسبة تناهز 70 بالمائة.ولفت إلى أن الأمطار المسجلة خلال شهر أفريل الجاري تبشر بموسم طيب باعتبار أن الصابة مرتبطة بالعوامل المناخية وكمية التساقطات، مبرزا أنّه لا يمكن تحديد التقديرات الأولية، سيما وأن المندوبية تواصل بالتنسيق مع لجنة وطنية من وزارة الفلاحة القيام بمسح شامل للتثبّت بأكثر دقة من المساحات المبذورة خلال هذا الموسم.هذا وتساهم ولاية نابل بحوالي 15 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للحبوب، حيث تقدر المساحات المزروعة بحوالي 70 ألف هكتار حوالي 50 ألف هكتار منها حبوب بمختلف أنواعها، كما تضم ثلاثة مراكز تجميع للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 150 ألف قنطار.