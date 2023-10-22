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الحمامات تحتضن دورة دولية في كرة اليد

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 10:04 قراءة: 0 د, 19 ث
      
يخوض المنتخب التونسي لكرة اليد دورة دولية رباعية بمشاركة منتخبات سويسرا و البرتغال و النمسا و ذلك ايام 2 و 3 و 4 نوفمبر القادم بقاعة الحمامات حسب ما اعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة اليد .
وتدخل الدورة الدولية في اطار التحضيرات التي يجريها المتنتخب التونسي لكرة اليد لبطولة امم افريقيا التي ستحتضنها القاهرة مطلع العام القادم و ستكون مؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024.


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