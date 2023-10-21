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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: النتائج والترتيب

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 18:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) والتي دارت مساء اليوم السبت :

النادي الافريقي-نادي ساقية الزيت 28-23
النجم الساحلي-النادي الهلالي 30-26
...

الاتحاد الرياضي التميمي- شبيبة الشيحية 27-23
بعث بني خيار- نادي كرة اليد بجمال 27-26

الاحد 23 اكتوبر 2023
نسر طبلبة- الترجي الرياضي (س11)
سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية (س11)

الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 24 8
--النادي الافريقي 24 9
3-النجم الساحلي 22 9
4-بعث بني خيار 21 9
5-نادي ساقية الزيت 18 9
6-الاتحاد التميمي 17 9
7-مكارم المهدية 16 8
8-شبيبة الشيحية 15 9
9-نادي كرة اليد بجمال 14 9
10-نسر طبلبة 13 8
11-سبورتينغ المكنين 12 8
--النادي الهلالي 12 9


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