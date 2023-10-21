بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: النتائج والترتيب

في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) والتي دارت مساء اليوم السبت :



النادي الافريقي-نادي ساقية الزيت 28-23

النجم الساحلي-النادي الهلالي 30-26



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الاتحاد الرياضي التميمي- شبيبة الشيحية 27-23

بعث بني خيار- نادي كرة اليد بجمال 27-26



الاحد 23 اكتوبر 2023

نسر طبلبة- الترجي الرياضي (س11)

سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية (س11)



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 24 8

--النادي الافريقي 24 9

3-النجم الساحلي 22 9

4-بعث بني خيار 21 9

5-نادي ساقية الزيت 18 9

6-الاتحاد التميمي 17 9

7-مكارم المهدية 16 8

8-شبيبة الشيحية 15 9

9-نادي كرة اليد بجمال 14 9

10-نسر طبلبة 13 8

11-سبورتينغ المكنين 12 8

--النادي الهلالي 12 9