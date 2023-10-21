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الرابطة الثانية (المجموعة الأولى): نتائج مباريات الجولة الثالثة

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 17:06 قراءة: 0 د, 57 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى، التي دارت اليوم السبت:

 
المجموعة الأولى
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الجمعية الرياضية باريانة - المرجان الرياضي بطبرقة 2 - 1
نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران 0 - 1
النادي الرياضي بحمام الأنف - النجم الرياضي الرادسي 2 - 1
النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية القيروانية 1 - 1
جندوبة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن 3 - 0
الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية 1 - 0
المستقبل الرياضي بوادي الليل (معفى)

وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون الترتيب على النحو التالي:

الترتيب ن ل
1 - النادي الرياضي بحمام الأنف 7 3
2 - النجم الرياضي الرادسي 6 3
- جندوبة الرياضية 6 3
- الجمعية الرياضية باريانة 6 3
5 - النادي الرياضي القربي 5 3
6 - الشبيبة الرياضية بالعمران 4 2
7 - الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 3
- المرجان الرياضي بطبرقة 3 3
- نادي سبورتينغ بن عروس 3 3
- الهلال الرياضي بمساكن 3 3
11 - الشبيبة الرياضية القيروانية 2 2
12 - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2
- القلعة الرياضية 1 3


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