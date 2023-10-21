الرابطة الثانية (المجموعة الأولى): نتائج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى، التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
الجمعية الرياضية باريانة - المرجان الرياضي بطبرقة 2 - 1
نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران 0 - 1
النادي الرياضي بحمام الأنف - النجم الرياضي الرادسي 2 - 1
النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية القيروانية 1 - 1
جندوبة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن 3 - 0
الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية 1 - 0
المستقبل الرياضي بوادي الليل (معفى)
وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
1 - النادي الرياضي بحمام الأنف 7 3
2 - النجم الرياضي الرادسي 6 3
- جندوبة الرياضية 6 3
- الجمعية الرياضية باريانة 6 3
5 - النادي الرياضي القربي 5 3
6 - الشبيبة الرياضية بالعمران 4 2
7 - الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 3
- المرجان الرياضي بطبرقة 3 3
- نادي سبورتينغ بن عروس 3 3
- الهلال الرياضي بمساكن 3 3
11 - الشبيبة الرياضية القيروانية 2 2
12 - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2
- القلعة الرياضية 1 3
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