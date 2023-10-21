الرابطة الثانية (المجموعة الأولى): نتائج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى، التي دارت اليوم السبت:





المجموعة الأولى



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الجمعية الرياضية باريانة - المرجان الرياضي بطبرقة 2 - 1

نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران 0 - 1

النادي الرياضي بحمام الأنف - النجم الرياضي الرادسي 2 - 1

النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية القيروانية 1 - 1

جندوبة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن 3 - 0

الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية 1 - 0

المستقبل الرياضي بوادي الليل (معفى)



وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون الترتيب على النحو التالي:



الترتيب ن ل

1 - النادي الرياضي بحمام الأنف 7 3

2 - النجم الرياضي الرادسي 6 3

- جندوبة الرياضية 6 3

- الجمعية الرياضية باريانة 6 3

5 - النادي الرياضي القربي 5 3

6 - الشبيبة الرياضية بالعمران 4 2

7 - الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 3

- المرجان الرياضي بطبرقة 3 3

- نادي سبورتينغ بن عروس 3 3

- الهلال الرياضي بمساكن 3 3

11 - الشبيبة الرياضية القيروانية 2 2

12 - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2

- القلعة الرياضية 1 3