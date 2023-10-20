ثنائي التحكيم التونسي مكرم بن داحو ورشدي الزغلامي ضمن قائمة حكام كاس افريقيا للامم لكرة اليد 2024

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة اليد تعيين ثنائي التحكيم التونسي الحامل للشارة القارية المتكون من مكرم بن داحو ورشدي الزغلامي ضمن طواقم التحكيم لادارة كأس إفريقيا للأمم للرجال التي ستدور بمصر من 18 إلى 28 جانفي 2024.



يذكر ان هذه النسخة من الكاس الافريقية ستكون مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". ويقتصر الترشح الاولمبي في كاس افريقيا للأمم على المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري.



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