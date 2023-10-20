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ثنائي التحكيم التونسي مكرم بن داحو ورشدي الزغلامي ضمن قائمة حكام كاس افريقيا للامم لكرة اليد 2024

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 16:12 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قرر الإتحاد الإفريقي لكرة اليد تعيين ثنائي التحكيم التونسي الحامل للشارة القارية المتكون من مكرم بن داحو ورشدي الزغلامي ضمن طواقم التحكيم لادارة كأس إفريقيا للأمم للرجال التي ستدور بمصر من 18 إلى 28 جانفي 2024.

يذكر ان هذه النسخة من الكاس الافريقية ستكون مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". ويقتصر الترشح الاولمبي في كاس افريقيا للأمم على المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري.


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