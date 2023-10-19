قابس: تقديرات ببلوغ صابة الزيتون حدود 70 ألف طن

قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس صابة زيتون الزيت لهذا الموسم ب 70 ألف طن منها 69.5 ألف طن متأتية من القطاع السقوي وحوالي 500 طن من القطاع المطري، وفق معطيات تم تقديمها خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر الولاية خصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم جني الزيتون.



وابرز الحاضرون خلال الجلسة، التى اشرف عليها المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية لطفي مرابط وحضرها الكاتب العام للولاية غالب القلالي، ان صابة الزيتون للموسم الحالي تعادل 14 ألف طن من الزيت وستحتاج لجنيها وتحويلها الى 750 ألف يوم عمل، كما ينتظر ان تساعد على تشغيل 45 معصرة بطاقة تحويل يومية تناهز 500 طن .





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وتشير هذه المعطيات الى أن انتاج زيتون الزيت بولاية قابس قد بلغ خلال الموسم الفارط 60 ألف طن بنسبة استخراج بلغت 20 بالمائة وهو ما يساوي 12 ألف طن من الزيت.



وشهد هذا الموسم تكوين اليد العاملة المختصة في تقليم الزياتين وتحصل 25 فلاحا على شهائد في هذا الاختصاص، كما تم تمكين 1626 منتفعا من المنح المخصصة لمقاومة الجفاف ومتابعة الآفات الضارة بالزياتين، حيث وقعت مداواة 281 ألفا من أصولها لمكافحة ذبابة الزيتون .



يذكر أن قطاع الزياتين قد تطور بشكل كبير بولاية قابس وباتت غابة الزياتين تعد اليوم 4 ملايين و860 ألفا من أصول هذه الشجرة، منها 2 مليون و725 الفا من الزيتون السقوي، وهو ما ساعد على تطور الانتاج من 17 ألف طن خلال موسم 2014 / 2015 الى 70 ألف طن خلال الموسم الحالي.