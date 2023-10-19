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الهلال السعودي سيحصل على تعويض مالي من الفيفا بعد إصابة نيمار( مستشار قانوني )

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 15:13 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أكد المستشار القانوني لنادي الهلال السعودي اليعقوب المطير, أن إدارة فريق لكرة القدم برئاسة فهد بن نافل, ستحصل على تعويض مالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد إصابة البرازيلي
نيمار جونيور.
وأوضح المطير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "دورينا غير"على قناة السعودية, أن " إصابة نيمار جاءت خلال فترة التوقف الدولي (ايام الفيفا), وانه هناك قانون يسمى بحماية اللاعبين", مشيرا إلى أنه يجب أن تخاطب إدارة نادي الهلال الفيفا, وتقدم كافة المستندات بشأن إصابة نيمار مع المنتخب البرازيلي, بالإضافة إلى راتبه.
كما أكد المستشار القانوني لنادي الهلال السعودي أنه هناك العديد من الأمور التي تتحكم في المقابل المادي الذي سيحصل عليه الهلال نظير إصابة نيمار, موضحا أن أقصى تعويض سيدفعه الفيفا لنادي اللاعب المصاب في المباريات الدولية هو 7 مليون و500 ألف يورو.
...

وتعرض نيمار جونيور للإصابة في الركبة اليسرى خلال مباراة البرازيل أمام أوروجواي,والتي أقيمت فجر امس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.
أوضحت الفحوص الطبية تعرض نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف,على أن يجري عملية جراحية لاحقا وبرنامج علاجي يتحدد مدته بعد العملية.


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