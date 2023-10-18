تونس تجدد دعوتها في منتدى الحزام والطريق ببيكين الى إرساء نظام دولي أكثر عدالة

جدد منير بن رجيبة، كاتب الدولة للشؤون الخارجية، دعوة تونس إلى إرساء نظام دولي أكثر عدالة وإنصافا، من خلال تعزيز التعاون المتعدد الأطراف وإدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي، بهدف دعم مسار التنمية في البلدان وفقا لخصوصياتها واحتياجاتها.



وأكّد كاتب الدولة، لدى إلقائه كلمة تونس في المنتدى رفيع المستوى حول "طريق الحرير الأخضر للإنسجام مع الطبيعة"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، الذي تحتضنه العاصمة الصينية بيكين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، على توافق رؤية تونس مع أهداف مبادرة الحزام والطريق لتحقيق التنمية الشاملة، بالإعتماد على تطوير البنية التحتية وتنويع النشاط الإقتصادي مع ضمان الإستدامة البيئية.





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كما أجرى بن رجيبة على هامش هذه المشاركة، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية، محادثات مع كل من دانغ لي نائب وزير الخارجية الصيني، و دانغ كينغبو نائب رئيس الوكالة الدولية الصينية للتعاون من أجل التنمية، تم خلالهما التطرق إلى واقع العلاقات التونسية الصينية وسبل الإرتقاء بها في كل المجالات.



ودعا كاتب الدولة خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، والشروع في تقديم المساعدات اللازمة له، والحيلولة دون كلّ المحاولات اليائسة لتهجيره من أرضه.