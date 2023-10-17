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وزيرة الأسرة تشدد على ضرورة تسريع نسق تنفيذ برنامج دمج الأطفال المصابين بطيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 21:03 قراءة: 0 د, 48 ث
      
شدّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال جلسة عمل حول الطفولة المبكرّة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تسريع نسق تنفيذ برنامج دمج الأطفال المصابين بطيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة وضبط القائمات النهائيّة على مستوى الولايات قبل عرضها على اللجان الجهويّة لقبول الأطفال ذوي طيف التوحد.

وأوصت الوزيرة بضرورة التحسيس والتعريف بالبرنامج من خلال مزيد التشبيك مع الهياكل المهنيّة والجمعيات الناشطة في المجال.
وأكدت من جهة أخرى، الحرص على متابعة تنفيذ برنامج "روضتنا في حومتنا" وضمان بلوغ عدد المستفيدين بهذا البرنامج خلال السنة التربويّة الحاليّة 20 ألف طفل من أبناء العائلات محدودة الدّخل، مع العمل على خلاص مؤسسات الطفولة الخاصّة المنخرطة في البرنامج في الآجال بمعدّل كل ثلاثيّة حسب ما يضبطها المنشور الخاصّ في الغرض.
...


وعقدت جلسة العمل مع إطارات الإدارة العامة للطفولة بمشاركة المندوبين الجهويين/ات عن بعد، لمتابعة تنفيذ مشاريع الوزارة وبرامجها في مجال الطفولة المبكّرة لاسيّما برنامجي "دمج الأطفال المصابين بطيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة" و"روضتنا في حومتنا".





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