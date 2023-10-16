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التواصل وتبادل وجهات النظر بين الدول الافريقية ودول أوروبا الشمالية محور لقاء وزير الخارجية ونظيره الجزائري

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 22:20 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أكد وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، خلال لقاء ثنائي جمعه في الجزائر، الاثنين، بنظيره الجزائري، أحمد عطاف، تدعيم التواصل وتبادل وجهات النظر بين الدول الافريقية ودول أوروبا الشمالية بخصوص مواضيع تتعلق بالتنمية والأمن والسّلم في القارة الافريقية.

واستعرض الوزيران، وفق بلاغ إعلامي نشر مساء، الإثنين، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما، العدوان الذي يشنُّه الكيان الإسرائيلي على قطاع غزّة.
وأكد عمار وعطاف بالمناسبة على ضرورة تكثيف الجهود لوقف هذا العدوان، الذي طال المدنيين والأطفال والتشديد على ضرورة التصدي من قبل المجتمع الدولي للمحاولات الرامية الى تهجير الشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه.
...


وشرع وزير الخارجية، نبيل عمار، في زيارة إلى العاصمة الجزائرية تستمر يومين يترأس خلالها الوفد التونسي المشارك في أشغال "الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا و دول أوروبا الشمالية".
ويمثّل هذا الملتقى منصّة سياسية تفاعلية رفيعة المستوى تجمع وزراء خارجية عدد من الدول الإفريقية ودول شمال أوروبا للتباحث بشأن عدد من المسائل الإقليمية والقارية من أهمها الرهانات المرتبطة بالتربية في إفريقيا و تعزيز أجندة السلم و الأمن بإفريقيا وتدعيم آليات العمل متعدد الأطراف بما من شأنه أن يسهم في رفع التحديات المطروحة على القارة الإفريقية إلى جانب سبل دفع الشراكة بين إفريقيا و دول شمال أوروبا و تعزيز استثمارها في القارة.








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