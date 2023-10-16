الاتحاد المنستيري يفوز وديا على اساريا الليبي 4-1

فاز الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الاثنين على نادي اساريا الليبي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالملعب الفرعي المعشب لمركب مصطفى بن جنات بالمنستير استعدادا للرهانات القادمة

وجاءت رباعية فريق عاصمة الرباط بفضل بلال آيات مالك ويوسف الحرش وثنائية عزيز الورفلي.

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