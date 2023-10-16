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الاتحاد المنستيري يفوز وديا على اساريا الليبي 4-1

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 17:29 قراءة: 0 د, 13 ث
      
فاز الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الاثنين على نادي اساريا الليبي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالملعب الفرعي المعشب لمركب مصطفى بن جنات بالمنستير استعدادا للرهانات القادمة
وجاءت رباعية فريق عاصمة الرباط بفضل بلال آيات مالك ويوسف الحرش وثنائية عزيز الورفلي.


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