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وزير الخارجية يشارك في الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا ودول أوروبا الشمالية بالجزائر

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 17:02 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يؤدي نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة إلى العاصمة الجزائرية يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، للمشاركة والوفد المرافق له في أشغال "الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا ودول أوروبا الشمالية".

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا الملتقى يمثل منصّة سياسية تفاعلية رفيعة المستوى، تجمع وزراء خارجية عدد من الدول الإفريقية ودول شمال أوروبا، للتباحث حول عدد من المسائل الإقليمية والقارية.

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وبينت أن من أهم هذه المسائل المطروحة للنقاش، الرهانات المرتبطة بالتربية في إفريقيا وتعزيز أجندة السلم والأمن بإفريقيا، وتدعيم آليات العمل متعدد الأطراف، بما من شأنه أن يسهم في رفع التحديات المطروحة على القارة الإفريقية، إلى جانب سبل دفع الشراكة بين إفريقيا ودول شمال أوروبا وتعزيز استثمارها في القارة.

وأضافت أن الوزير سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه في شمال أوروبا والعديد من الدول الأفريقية المشاركة، لاستعراض العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تعزيزها، وتبادل الآراء حول مختلف المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجزائر الوزاري.


أيمن


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