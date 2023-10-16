بنزرت: جلسة عمل تنسيقية لانجاح حملات التبرع التضامني والانساني مع الاشقاء الفلسطينيين

مثل موضوع ضبط كافة الاستعدادات اللوجستية والبشرية لانجاح الحملة الوطنية التضامنية والانسانية لجمع المساعدات المالية والعينية من أغذية وأغطية وتجهيزات ومستلزمات ومواد طبية وأدوية ومولدات كهربائية ومستلزمات نقل الدم، لفائدة الأجهزة الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني، ابرز محاور جلسة عمل جهوية موسعة التامت اليوم الاثنين، بحضور الهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي وكافة معتمدي الجهة وممثلي المصالح الجهوية والمحلية والمكونات المنظماتية والمجتمعية.



واكد المعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني، إن الجهة بكافة مكوناتها متضامنة مع الاشقاء الفلسطينيين، في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني الغاشم ضدهم، وسيتم توفير جميع الاجراءات والاليات لانجاحها، بمشاركة كافة المكونات الشعبية والرسمية بالجهة، وتوفير حجم مساعدات يليق بتلبية إنتظارات الاشقاء الفلسطينيين.





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واعرب الحاضرون عن إستعدادهم لانجاح الحملة الوطنية، باعتبارها واجب تضامني مقدس، وعن تقديرهم للموقف الرسمي الذي اعرب عنه رئيس الدولة والذي يتماهي مع موقف الشعب التونسي في نصرته للقضية الفلسطية ومناهضته لما يتعرض إليه الشعب والمقاومة الفلسطينية من غطرسة وإعتداءات صهيونية .



ولاحظت الكاتبة العامة للهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي درة النفاتي، ان الحملة الجهوية ستنطلق بداية من اليوم على ان تتواصل إلى غاية يوم 7 نوفمبر المقبل، في كافة مناطق الجهة، واشارت ان الحملة ستتوجه لكافة مناطق الجهة وفضاءاتها من خلال تنظيم خيام تبرع وغيرها من المبادرات التضامنية التشاركية .



ودعت إلى تنزيل المساعدات المالية بالحساب البنكي التالي:

بالبنك التونسي: R.I.B: 05000000001508508829

او بالحساب البريدي رقم 17001000000000005523



وبالنسبة للمساعدات العينية فيمكن التواصل على الارقام الهاتفية التالية:

27760549921537422000232294685677