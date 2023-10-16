Babnet

الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:

السبت 21 أكتوبر 2023
المجموعة الأولى
...

الجمعية الرياضية باريانة - المرجان الرياضي بطبرقة
نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران
النادي الرياضي بحمام الأنف - النجم الرياضي الرادسي
النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية القيروانية
جندوبة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن (دون حضور الجمهور)
الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية
المستقبل الرياضي بوادي الليل (معفى)

الأحد 22 أكتوبر 2023
المجموعة الثانية
المستقبل الرياضي بالرجيش - الهلال الرياضي الشابي
نادي المحيط القرقني - نادي سبورتينغ المكنين
النسر الرياضي بجلمة - مكارم المهدية
الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد
الأمل الرياضي بالرقبة - نادي أولمبيك مدنين
الأمل الرياضي بجربة - الترجي الرياضي الجرجيسي
المستقبل الرياضي بقابس (معفى)


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275167


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 16 أكتوبر 2023 | 1 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:44
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
32°-22
36°-23
36°-24
37°-23
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*