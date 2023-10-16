الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:



السبت 21 أكتوبر 2023

المجموعة الأولى



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الجمعية الرياضية باريانة - المرجان الرياضي بطبرقة

نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران

النادي الرياضي بحمام الأنف - النجم الرياضي الرادسي

النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية القيروانية

جندوبة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن (دون حضور الجمهور)

الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية

المستقبل الرياضي بوادي الليل (معفى)



الأحد 22 أكتوبر 2023

المجموعة الثانية

المستقبل الرياضي بالرجيش - الهلال الرياضي الشابي

نادي المحيط القرقني - نادي سبورتينغ المكنين

النسر الرياضي بجلمة - مكارم المهدية

الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد

الأمل الرياضي بالرقبة - نادي أولمبيك مدنين

الأمل الرياضي بجربة - الترجي الرياضي الجرجيسي

المستقبل الرياضي بقابس (معفى)