رئيس الجمهورية في ذكرى عيد الجلاء يؤكد أن تونس لن تحيد عن مواقفها المبدئية تجاه الوطن وفلسطين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بمناسبة إشرافه اليوم الأحد على موكب إحياء الذكرى 60 لعيد الجلاء بروضة الشهداء ببنزرت، أن العلم التونسي سيبقى مرفوعا دائما، قائلا "سنعمل على إعلاء صوت تونس في كل مكان لأنّنا دعاة حق على مواقف مبدئية لن نحيد عنها ابدا".



وتابع " لن ننسى من ضحى من قبلنا من أجيال من التونسيين الذين دفعوا حياتهم مؤمنين مخلصين للوطن وفضّلوا الشهادة على أن يعيشوا أذلاء"، مشدّدا على أن الراية التونسية ستبقي مرفوعة في كل مكان يعتز بها كل تونسي وتونسية





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وقال" لن نبخل ابدا على مزيد تحرير الوطن ممن تنكروا للذين استشهدوا في سبيل تحقيق استقلال تونس."



وأبرز أنه مثلما تم إجلاء القوات الاستعمارية من بنزرت ومن كافة تراب الجمهورية، سيتم إجلاء كل من يحاولون العبث بتونس.



من جهة أخرى، وبخصوص الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد رئيس الجمهورية أنّه "بمناسبة عيد الجلاء سنعمل على أن تستقل فلسطين وان نتمكن من إجلاء هؤلاء الذين يقتلون كل يوم أبناء الشعب الفلسطيني."



وكان رئيس الجمهورية أدّى لدى حلوله بروضة الشهداء، تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، كما استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجّه الى النصب التذكاري حيث وضع إكليلا من الزهور وتولى قراءة الفاتحة ترحّما على أرواح شهداء الوطن.

وحضر هذا الموكب، بالخصوص، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ورئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، ووزير الدفاع الوطني، وثلة من سامي إطارات المؤسسة العسكرية، ووالي بنزرت وعدد من قدماء المناضلين.