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اتحاد الناشرين العرب يقاطع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لتأييده العدوان الإسرائيلي وإلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 23:12 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلن اتحاد الناشرين العرب مقاطعته لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته الخامسة والسبعين "نظرًا للبيان الصادر عن المعرض بتأييده وتبنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني". وأوضح الاتحاد أن قرار المقاطعة وسحب المشاركة يمثل تعبيرا عن رفضه وإدانته لإدارة المعرض، وأيضا تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وجاء في بيان أصدره الاتحاد اليوم وتلقت "وات" نسخة منه، أن قرار مقاطعة هذه الدورة المقررة من 18 إلى 22 أكتوبر 2023 يأتي أيضا نظرا لموقف المعرض "المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة دون النظر للمجازر الوحشية وفرض الحصار على قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه والغذاء والاعتداء السافر على الأطفال والنساء والشيوع المدنيين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى".
كما يأتي قرار المقاطعة أيضا، وفق نص البيان، نظرا لإلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، واعتبر اتحاد الناشرين العرب أن "كل ذلك يعبر عن ازدواجية المعايير عندما تعرض الناشرون الفلسطينيون من قبل على مدار السنوات السابقة من اعتداءات وتدمير دور النشر الفلسطينية".
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وأدان الناشرون العرب في هذا البيان الاعتداء على المدنيين، ورفض الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، مؤكدا على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.
وأكد اتحاد الناشرين العرب أن "موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ظل الاعتداءات والمجازر على شعبنا الفلسطيني ينسف العلاقات الاستثنائية بين الناشرين العرب ومعرض فرانكفورت ويزج بالثقافة في المجال السياسي".


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