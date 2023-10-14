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الترجي الرياضي يفوز وديا على مستقبل سليمان 3-0

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 19:11 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فاز الترجي الرياضي مساء اليوم السبت على مستقبل سليمان بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالحديقة "ب".
ويدين الترجي الرياضي في فوزه الودي لكل من معتز الزدام ورودريغو رودريغاز ومحمد علي بن حمودة.
يذكر ان الترجي الرياضي سيخوض يوم السبت القادم مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الرابطة الافريقية لكرة القدم (سوبر ليغ) ضد تي بي مازمبي الكونغولي بملعب لوبومباتشي وسيتحول الى الكونغو الديمقراطية يوم 19 اكتوبر الجاري في رحلة خاصة.

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