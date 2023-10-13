عائدات صادرات التمور تبلغ 9ر742 مليون دينار موفى سبتمبر 2023 (المرصد الوطني للفلاحة)

بلغت عائدات صادرات التمور التونسية حوالي 9ر742 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2023، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق نشرية أصدرها المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة.



وتقلص حجم صادرات التمور، منذ انطلاق الموسم الى غاية موفى سبتمبر 2023، بنسبة 1ر4 بالمائة، مقارنة بموسم 2022، لتبلغ الكميات المصدرة 124 ألف طن.





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وارتفع، في المقابل، متوسط السعر بنسبة 3ر3 بالمائة ليناهز 99ر5 د/ للكغ الواحد مقابل 80ر5 د/ للكغ سنة 2022.





