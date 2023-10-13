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المنستير: تسليم 24 إشعارا لبعث أو توسعة مشاريع بقيمة تناهز 245 ألف دينار في إطار برنامج "رائدات"

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 18:52 قراءة: 0 د, 32 ث
      
سلّمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، خلال الأسبوع الجاري، 24 إشعار موافقة لبعث أو توسعة مشاريع في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، بقيمة جملية تقدّر بـ244 ألفا و570 دينارا، وفق المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الذغموري بوزويتة.
وأوضحت بوزويتة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ هذه المشاريع تتعلّق بإحداث مكتبي هندسة، والعديد من مشاريع إحداث رياض ومحاضن الأطفال، وصناعة الملابس الجاهزة، ومكتب استشارات ضريبية، ومشاريع حلاقة وتجميل، وتعبئة المنتوجات الزراعية.
وباعتبار الإشعارات الأخيرة، يتطور مجموع إشعارات المشاريع التي وقع توزيعها منذ بداية السنة الجارية بولاية المنستير إلى 41 إشعارا، حسب ذات المصدر.


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