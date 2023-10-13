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سيدي بوزيد: مائدة مستديرة حول أهمية التعاون بين القطاعات لمناهضة العنف المسلط على النساء

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 18:50 قراءة: 1 د, 23 ث
      
مثل موضوع "التعاون بين القطاعات لمناهضة العنف المسلط على النساء بسيدي بوزيد: الوضعية الراهنة والتحديات "، محور مائدة مستديرة، انتظمت اليوم الجمعة بمدينة سيدي بوزيد، ببادرة من جمعية 17 ديسمبر 2010 وبالشراكة مع الشبكة الاورومتوسطية للحقوق.

وياتي تنظيم التظاهرة، التى حضرها ممثلون عن السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني، في اطار مشروع "دعم مناهضة العنف ضد المرأة من خلال الحوار وتعزيز القدرات" الذي انطلق منذ سنة 2022 في ولايات جندوبة والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر، بتمويل ودعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في تونس، والوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي، بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ويتضمن المشروع تكوين 400 امرأة (100 امراة بكل ولاية)، من الفئات الهشة والنساء الريفيات، في مجال الحقوق، حسب ما ذكرته مستشارة المشروع احلام جلالي لصحفي "وات".

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وبينت منسقة المشروع صفاء الذواذي ان تنظيم المائدة يهدف الى خلق فضاء للحوار بين جميع الهياكل والاطراف المتداخلة في مناهضة العنف المساط ضد النساء من اجل بسط الوضعية الراهنة للتعاون القطاعي وتحديد الصعوبات والتحديات للاحاطة بالنساء ضحايا العنف والبحث في سبل تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على المرأة.

وتضمن البرنامج مداخلات حول الوضعية الراهنة للتعاون بين القطاعات، وكيفية تنسيق الخدمات المقدمة لضحايا العنف وانواع هذه الخدمات خاصة منها المتعلقة بالصحة والدعم النفسي والاجتماعي.

واثيرت بالمناسبة، العديد من النقاط الخاصة بوضعية النساء العاملات بالقطاع الفلاحي، وما يتعرضن له من استغلال مادي ومعنوي، بالإضافة الى تواتر تعرضهم للحوادث سواء أثناء تنقلهن الى العمل او أثناء العمل، وضعف اجورهن مقارنة بالرجال، وتعرضهن للعنف داخل محيط الاسرة وخارجها.

وتمت الدعوة الى الإسراع في تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بالعنف المسلط ضد المرأة والبحث في آليات مناسبة لحماية المراة اينما كانت، ومزيد التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة للحد من ظاهرة العنف المسلط على المراة.


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