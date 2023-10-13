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ماراطون "تحدي تونس " النسخة الثالثة 2023 ينطلق يوم السبت من الحمامات في اتجاه جربة عبر الصحراء

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 14:42 قراءة: 0 د, 51 ث
      
ينطلق رالي "تحدي تونس " 2023 في نسخته الثالثة يوم السبت المقبل من شاطئ الحمامات، المدينة السياحية التي ستحتضن يوم الجمعة الاختبارات الإدارية والفنية التي تسبق انطلاق الرالي.

وينتهي مسار الرالي الذي ينتظم بدعم من الديوان الوطني للسياحة والجامعة التونسية للسيارات، في جزيرة جربة يوم الأربعاء 18 أكتوبرالجاري ، حيث سيتم تنظيم حفل توزيع الجوائز .
وستكون محطات وصول مراحل الرالي في توزر ودوز وتمبيب ومطماطة وجربة.
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ويذكر انه تم تجديد مسار الرالي إلى حد كبير، مع اضافة بعض المراحل لتكميلية الجديدة مقارنة بالدورتين الماضيتين مع الاشارة الى أن الكثبان الرملية ستكون منافسة للمتسابقين حيث تبين من خلال زيارات تفقد قام بها المنظمون مؤخرًا، أن قلة الأمطار والحرارة الشديدة هذا الصيف في المنطقة جعلت الرمال أكثر ليونة وستجعل ظروف مسار الرالي صعبة .

وافاد منظمون ان تجربة الدورات السابقة ساعدت على تحسين المسار وتكييفه مع خصائص الحدث فضلا عن اكتشاف مواقع خلابة في "العرق الصحراوي الكبير" بما يحقق رسم مسار رالي يلبي انتظارات ورغبات أثارها مشاركون سابقا ، ليجدوا مسارات وتضاريس تتماشى مع جميع الأنواع والأذواق لعشاق رياضة الرالي .


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