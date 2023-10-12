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وزير الخارجية يلتقي في لندن، وزير الدولة للهجرة البريطاني

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 21:28 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارح نبيل عمّار، لقاء مع وزير الدولة للهجرة البريطاني "روبارت جنريك".

ومثّل اللّقاء مناسبة للتّذكير بالموقف التونسي بشأن ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على معالجة أسبابها العميقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس عن وزارة الشؤون الخارجية.

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وتم خلال اللقاء ايضا، تأكيد حرص تونس على التّصدي لهذه الظاهرة وفقا لإمكانياتها وبكل مسؤولية وفي إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، فضلا عن عدم قبولها بتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.

كما تمّ تثمين مستوى التعاون الثنائي القائم في المجال الأمني، مع الاتفاق حول أهمية مزيد تعزيزه، وبالخصوص في ما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، وعلى المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2016.

ويأتي هذا اللقاء في اطار زيارة عمل يؤديها وزير الشّؤون الخارجيّة إلى لندن اليوم الخميس، بدعوة من نظيره البريطاني "جيمس كليفرلي"، لترؤس أشغال الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني.


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