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الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 22:17 قراءة: 1 د, 9 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 14 والاحد 15 اكتوبر الجاري :

المجموعة الأولى:
السبت 14 أكتوبر 2023
...

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي محمد عقال

في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة اكرم النايلي

في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة عبد السلام ماني

في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس اسماعيل بوقيلة

في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف هيثم الطرابلسي

الأحد 15 أكتوبر 2023
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية حسام بن ساسي

- الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)

- المجموعة الثانية
السبت 14 اكتوبر 2023
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة وليد العوني

الاحد 15 اكتوبر 2023
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة نبيل حمادي

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني اسامة شريط

في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين اشرف الحركاتي

في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي فرج عبد اللاوي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش وليد الهذلي

- الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)


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