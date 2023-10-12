الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 14 والاحد 15 اكتوبر الجاري :
المجموعة الأولى:
السبت 14 أكتوبر 2023
المجموعة الأولى:
السبت 14 أكتوبر 2023
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - النادي الرياضي القربي محمد عقال
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - المرجان الرياضي بطبرقة اكرم النايلي
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الجمعية الرياضية باريانة عبد السلام ماني
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - نادي سبورتينغ بن عروس اسماعيل بوقيلة
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف هيثم الطرابلسي
الأحد 15 أكتوبر 2023
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية حسام بن ساسي
- الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)
- المجموعة الثانية
السبت 14 اكتوبر 2023
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - النسر الرياضي بجلمة وليد العوني
الاحد 15 اكتوبر 2023
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الأمل الرياضي بجربة نبيل حمادي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - نادي المحيط القرقني اسامة شريط
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي سبورتينغ المكنين اشرف الحركاتي
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - الملعب القابسي فرج عبد اللاوي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالرجيش وليد الهذلي
- الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)
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