"المساعي جارية لفض مختلف الإشكاليات والانطلاق الفعلي في تاهيل الملعب الاولمبي بسوسة" (وزير الشباب و الرياضة)

قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ان المساعي جارية لفض مختلف الإشكاليات والانطلاق الفعلي في تاهيل الملعب الاولمبي بسوسة للمنافسات القارية والدولية مشيرا الى أن اشكال تركيز المقاعد تم تجاوزه بعد الإعلان عن طلب العروض المتعلق بصفقة الكراسي امس الأربعاء.



وأضاف الوزير في تصريح اعلامي ان وجوده اليوم الخميس على ارضية الملعب الأولمبي بسوسة يعد في حد ذاته رسالة طمأنة لجمهور النجم الرياضي الساحلي وتفنيدا لجملة من الاشاعات مؤكدا في هذا السياق حرص وزارة الشباب والرياضة ووزارة التجهيز والإسكان وولاية وبلدية سوسة على ان تتواصل إجراءات تاهيل الملعب الأولمبي بسوسة بصفة قانونية حتى يكون مؤهلا لاحتضان المقابلات طبقا للمعايير الدولية وحتى تتمكن جمعية النجم الرياضي الساحلي من اللعب على أرضية ميدانها في كنف الاريحية.

وأفاد رئيس الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي عثمان جنيح من جهته ان مسؤولين من الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) سيتحولون يوم السبت القادم لمعاينة الملعب الأولمبي بسوسة مضيفا انه سيتم برمجة مواعيد المقابلات المقبلة للنجم على ضوء نتائج هذه المعاينة.



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يذكر ان شكري حمدة الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة كان قد اكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الملعب الاولمبي بسوسة سيشهد بعض الاشغال حتى يستجيب للمواصفات الدولية مضيفا ان النجم الساحلي سيكون مدعوا خلال فترة الاشغال الى خوض مقابلاته المحلية دون حضور جمهور في صورة اختياره استضافة منافسيه في هذا الملعب. كما في ذات التصريح اول امس الثلاثاء ان الاشغال التي سيخضع لها الملعب الاولمبي بسوسة من المتوقع ان تنتهي مع بداية العام القادم.

