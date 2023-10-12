رالي الاتحاد الدولي للدراجات النارية جرجيس - جربة " السياحة عبر الرياضة"

تنظم الجامعة التونسية للدراجات النارية والانشطة التابعة من 11 الى 15 اكتوبر الجاري رالي الاتحاد الدولي للدراجات النارية بين مدينتي جرجيس وجربة في الجنوب الشرقي .

ويشارك في الرالي اكثر من 100 دراجا يمثلون 16 بلدا منها تونس حسب ما افاد منظمون.

وسيتم خلال الرالي تغليب الجانب الاستكشافي السياحي للجهة . وبعد ان وصل المتسابقون الى مدينة جرجيس منذ اول امس حيث يقيمون الى غاية يوم غد سيتحلون اليوم الخميس من جرجيس الى منطقة تطاوين ليعبروا عدة مناطق وقرى جبلية في اتجاه تطاوين عبر غمراسن وقصر الفرش ثم يعودون الى جرجيس عبر ضاحية خلف الله.





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وفي اليوم الموالي الموافق ليوم غد الجمعة سيتحول المشاركون في الرالي من جرحيس الى جهة قابس حيث سيزورون مناطق مطماطة ودخيلة توجان ومطماطة القديمة ومارث في اتجاه جزيرة جربة التي تستضيف برنامج اليوم الثالث للرالي من خلال جولة سياحية بمناطق الجريرة.



وفضلا عن طابعه الرياضي يشكل الرالي بعدا سياحيا هاما حيث سيساعد على مزيد التعريف بخاصيات منطقة " جربة- جرجيس " التي عرفت انتعاشة سياحية لافتة في الموسم السياحي الجاري بما يجعل الرالي يجسم علاقة الترابط بين الرياضة والسياحة ويكرس دور الانشطة الرياضة في خدمة المنتوج السياحي التونسي وتنويعه

ر/ زهو

