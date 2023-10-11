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الداخلية: إحداث فضاء التونسيّين بالخارج بمقرّ الإدارة العامّة لشرطة الحدُود والأجانب

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 20:20 قراءة: 0 د, 57 ث
      
اتخذت الإدارة العامّة لشرطة الحُدود والأجانب في الفترة الأخيرة جُملة من الإجراءات والتدابير الإضافيّة، من أجل تحسين جودة الخدمات المُقدّمة لفائدة الجالية التونسيّة بالخارج والأجانب المُقيمين بتونس.

وتتمثل هذه الاجراءات الاضافية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الاربعاء، في إحداث فضاء التونسيّين بالخارج بمقرّ الإدارة العامّة لشرطة الحدُود والأجانب، وهو فضاء يُعنى بقبُول ملفات جوازات السّفر الخاصّة بأفراد الجالية التونسية بالخارج، حيث يتحصّل المعني على جواز سفره خلال نفس اليوم وفي فترة زمنيّة وجيزة.

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كما تمّ تكليف عدد من أعوان شرطة الحدُود على متن الرّحلات البحريّة (بالنسبة للباخرتين قرطاج وتانيت) لقبُول ملفات جوازات سفر المُسافرين الرّاغبين في إيداع ملفاتهم حيثُ يقعُ إنجازها على المُستوى المركزي ليتمّ لاحقا إيصالها إلى المعنيّين بمقرّات سُكناهم بمُختلف مناطق الجمهوريّة.

وشملت الاجراءات المتخذة أيضا، إحداث فضاء خاصّ بالطلبة الدّوليّين والمُتكوّنين الأجانب بمقرّ الإدارة العامّة لشرطة الحدُود والاجانب، كان إنطلق في العمل الفعلي منذ 30 سبتمبر 2023

ويُعنى الفضاء الخاصّ بالطلبة الدّوليّين والمُتكوّنين الأجانب بالإدارة العامّة لشرطة الحدُود والاجانب، بقبُول ملفات طلبات الإقامة الخاصّة بهم، على أن يتحصّل المعني على بطاقة إقامته خلال نفس اليوم.






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