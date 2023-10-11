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سيدي بوزيد: تسجيل 27 حالة تسمّم غذائي جماعي لتلاميذ مقيمين بمبيت مدرسي (الإدراة الجهوية لهيئة سلامة المنتجات الغذائية)

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 17:47 قراءة: 1 د, 0 ث
      
كشف رئيس الإدراة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، يوسف حمدوني، عن تسجيل 27 حالة تسمّم غذائي، اليوم الأربعاء، في مطعم مبيت مدرسي بمعتمدية المزونة، وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى أين تلقوا الإحاطة الطبية اللاّزمة دون تسجيل أيّة حالة وفاة.

وأرجع الحمدوني هذه التسمّمات إلى استهلاك أغذية ملوّثة تمّ تداولها في ظروف غير صحية في مراحل إعدادها أو خزنها أو عرضها للاستهلاك في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنها أوّل بؤرة تسمّم بالوسط المدرسي في سنة 2023 مقابل 118 حالة تسمم غذائي خلال نفس الفترة في السنة الماضية.
وبيّن أنّه تم فتح بحث ميداني وإخضاع عيّنات من بقايا الطعام المقدّم للتلاميذ ومن المواد الغذائية للتحاليل المخبرية للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك، ومعرفة مصدر التسمم الغذائي، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة.
...


وللحدّ من التسمّمات الغذائية الجماعية ولمعاضدة مجهودات مصالح المراقبة الصحية، دعت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد الى ضرورة اقتناء الأغذية من مؤسّسات ومحلّات معدّة للغرض، والى احترام شروط حفظ صحة الأغذية في المنزل وأثناء تنظيم حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات العائلية، عبر اقتناء مواد غذائية تتوفّر فيها شروط السلامة الصحية للأغذية، وتوفير أجهزة التبريد الضرورية، والماء الصالح للشرب، ومواد التنظيف والتطهير اللازمة بالوسط المدرسي.


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