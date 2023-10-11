نشتعل لتهيئة افضل الظروف لعقد جلسة انتحابية لجامعة الكرة الطائرة .. ولا موجب لاستعجال قرارات في شان الاطار الفني للمنتخب ( منير بن سليمان رئيس المكتب المؤقت )

قال منير بن سليمان رئيس المكتب الوقتي للاشراف على الجامعة التونسية للكرة الطائرة ان المسعى الرئيسي للهيئة الوقتية هو الاعداد لعقد جلسة عامة انتخابية للجامعة في اقرب وقت في ظروف طيبة وانجاز كل مستلزمات تنظيم الجلسة الانتخابية من تقارير مالية وادبية ومراقبين لتجاوز الفترة الانتقالية الحالية وتهيئة مناخ عمل افضل للهيئة المنتخبة الجديدة.



وقال بن سليمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان ما يشغل بال هيئة التسيير الوقتية الان هو ضمان اوفر اسباب نجاح انطلاق البطولة في موسمها الجديد حسب الشروط القانونية المستوجبة ما يدعو لعقد جلسة عامة اسثنائية يوم 28 اكتوبر الجاري لتنقيح بند قانوني وللتداول في نقطة وحيدة وهي اعتماد 12 فريقا في بطولة القسم الممتاز لملاءمة النص القانون الحالي المنظم للبطولة والذي ينص على 10 فرق في القسم الممتاز مع الواقع الحالي للبطولة ب( 12 فريقا) .

وتوقع بن سليمان ان تنطلق البطولة الوطنية في الكرة الطائرة في نهاية الاسبوع الذي يلي عقد الجلسة العامة الاستثنائية اي يوم السبت 4 نوفمبر المقبل .



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وفي سياق متصل اشار رئيس المكتب المؤقت لجامعة الكرة الطائرة الى ان المنتخب الوطني سيركن للراحة في الفترة المقبلة منطقيا بعد ان خرج من تصفيات دورة الالعاب الاولمبية 2024 وبعد ان انهى مشاركته في بطولة افريقيا للكرة الطائرة بمصر مستدركا انه يبقى للمنتخب امل في الحصول على بطاقة للمشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة التي تعتمد نظاما جديدا في توزيع بطاقات المشاركة. ويبقى ذلك رهين ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي مشيرا في هذا السياق الى انه يمكن التعرف على حظوظ المنتخب في المشاركة في بطولة العالم من عدمها في موفى ديسمير المقبل.



اما على الصعيدى الفني فقد اوضح منير بن سيليمان الذي سبق له تقلد رئاسة الجامعة كما شغل خططا عدة في هيئات تسيير سابقة لجامعة الكرة الطائرة التونسية منذ اكثر من 3 عقود " انه ليس هناك استعجال لاتخاذ قرارات في موضوع الاطار الفني او الادارة الفنية موضحا ان عقد المدرب الايطالي للمنتخب التونسي انطونيو جاكوب مع الجامعة ينتهي موفى شهر دسيمبر المقبل.



ويذكر انه تم يوم الخميس 28 سبتمبر الماضي بقرار من وزير الشباب والرياضة تعيين مكتب وقتي للاشراف على الجامعة التونسية للكرة الطائرة يراسه منير بن سليمان ويضم في عضويته كل من خالد بن شعبان ورياض بن حمادو ومخلص المروقي