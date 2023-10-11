فريق طبي ينجح في اجراء عمليات نوعية بالمنظار على مستوى العمود الفقري والنّخاع الشّوكي

نجح فريق طبي وصحي بوحدة جراحة العمود الفقري والنخاع الشوكي بقسم جراحة العظام بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، مؤخرا، في اجراء عمليات جراحية على مستوى العمود الفقري والنّخاع الشّوكي باستعمال تقنية المنظار وهو تدخل طبي نوعي ومستحدث في العالم والأول من نوعه في تونس .

وتعتبر هذه العمليات، التي أشرف عليها الدكتور وائل الشّابي، أخصّائي جراحة العظام والمفاصل، من الطرّق الجراحيّة المتطوّرة في علاج العديد من إصابات العمود الفقري الشائعة على غرار الانزلاق الغضروفي وتثبيت الفقرات القطنيّة واستئصال الصفيحة الفقريّة وتضييق القناة الشوكيّة، حسب ماجاء في اليوم الأربعاء، في بلاغ لوزارة الصحة.

و يمكّن هذا التدخل الطبي المرضى من سرعة التّعافي وتجنّبهم مضاعفات الجراحة المفتوحة خاصّة وأنّ هذه التقنية المتطورة تجرى من خلال فتحة صغيرة لا تتعدّى 1 سم (سنتميتر)





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