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دعم التعاون الثنائي في المجال الأمني محور لقاء بين وزير الداخلية و سفيرة كندا بتونس

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 17:03 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثل التعاون القائم بين تونس وكندا في مختلف مجالات إختصاص وزارة الداخلية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء بين وزير الداخلية كمال الفقي، وسفيرة كندا بتونس "لورين ديغر" والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أن التعاون الثنائي القائم يشمل بالخصوص مجال شرطة الجوار ومكافحة العنف ضد المرأة ودعم القدرات في مجال مراقبة الحدود والتصرف فيها.

...

كما كان اللقاء مناسبة، للتباحث بشأن تعزيز التعاون في المجال الأمني، من خلال إستكمال موجبات إعداد مشروع إتفاق في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في المجال اللامركزي وضرورة دعمه.


وأكد الطرفان حرصهما على مزيد دعم مستوى التعاون والارتقاء به إلى أسمى المراتب، تجسيما لتطلعات الشعبين الصديقين.

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