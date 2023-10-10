اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات المالية تصادق على عمليات استثمارات فلاحية خاصة بقيمة 11 مليون دينار

صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات المالية التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في اجتماعها السابع على عمليات استثمار بقيمة 11 مليون دينار وقروض عقارية.



و توزعت المشاريع المنتفعة، وفق بلاغ نشرته الوكالة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، على ولايات سيدي بوزيد والمهدية وقابس والقيروان.





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وصادقت اللجنة، التي انعقدت تحت اشراف المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، انجي الدقي حنيني، ايضا، على 3 قروض عقارية بقيمة 513 الف دينار توزعت على ولايات زغوان القصرين وبنزرت.





وتراجع عدد عمليات الاستثمار الفلاحي، التي صادقت عليها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مع موفى اوت 2023، بنسبة

8ر15 بالمائة وتقلصت قيمتها بنسبة 4ر25 بالمائة في وقت انخفضت فيه مساهمة القروض في هيكل التمويل الى 20 بالمائة.



واشارت بيانات حول الاستثمار الفلاحي الخاص الى موفي اوت 2023، الى ان عدد التصاريح بلغ قرابة 3875 تصريحا من بينها 2064 عملية على الخط بقيمة ناهزت 4ر426 مليون دينار.

