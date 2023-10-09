اجتماع لجنة القيادة الخاصة باجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب بالوظيفة العمومية

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة القيادة الخاصة باجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.



ويأتي هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023.





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يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال لقائه الخميس الفارط بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ضرورة أن تقوم اللجان المكلفة بالتدقيق الشامل في عمليات الانتداب والإدماج، التي تم إحداثها مؤخرا، بأعمالها في أقرب الأوقات "لتطهير الإدارة من الذين تم انتدابهم خارج الأطر القانونية".



وكان سعيّد قد أعلن لدى إشرافه يوم 21 سبتمبر الفارط بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، أنه سيتم النظر في مشروع أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الإدماج والانتداب بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية منذ جانفي 2011 ، ومشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية في الإدارة المركزية والإعفاء منه.







