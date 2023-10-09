كرة اليد: المنتخب التونسي بفوز وديا على نظيره التركي 33-30

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على نظيره التركي بنتيجة 33-30 في المباراة الودية الثانية التي اقيمت اليوم الاثنين في تركيا ضمن التربص التحضيري الذي تجريه العناصر الوطنية من 5 الى 9 أكتوبر الجاري.

وكان المنتخب التونسي قد فاز في ذات التربص على المنتخب العراقي يوم السبت المنقضي بنتيجة 35 - 28.

وتدخل هذه الاختبارات الودية التي تجريها العناصر الوطنية في اطار التحضيرات الجارية استعدادا لبطولة افريقيا لكرة اليد التي ستحتضنها مصر مطلع العام القادم والتي ستكون مؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار