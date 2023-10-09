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كرة اليد: المنتخب التونسي بفوز وديا على نظيره التركي 33-30

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 25 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على نظيره التركي بنتيجة 33-30 في المباراة الودية الثانية التي اقيمت اليوم الاثنين في تركيا ضمن التربص التحضيري الذي تجريه العناصر الوطنية من 5 الى 9 أكتوبر الجاري.
وكان المنتخب التونسي قد فاز في ذات التربص على المنتخب العراقي يوم السبت المنقضي بنتيجة 35 - 28.
وتدخل هذه الاختبارات الودية التي تجريها العناصر الوطنية في اطار التحضيرات الجارية استعدادا لبطولة افريقيا لكرة اليد التي ستحتضنها مصر مطلع العام القادم والتي ستكون مؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024.


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