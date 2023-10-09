زغوان: المصادقة على ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2024 بقيمة 6 مليون دينار خلال الدورة العادية الثالثة لسنة 2023

صادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية زغوان، في دورتها العادية الثالثة لسنة 2023، بإشراف والي الجهة محمد العش وحضور كافة الأعضاء وممثلي المصالح الجهوية ذات العلاقة، على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024 والمقدرة بحوالي 6 مليون دينار، وذلك بنسبة تطور بلغت 11 فاصل 4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية



وذكر الوالي في تصريح لـ"وات" أنه تمت المصادقة أيضا على تنقيح ميزانية المجلس لسنة 2023 لدعم قدرات التصرف ببلديتي صواف والعمايم المحدثتين، وذلك بتحويل اعتماد بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، كما صادق أعضاء المجلس على توظيف بعض فواضل اعتمادات برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث لدعم مشروع تهذيب التجمع السكني ببوسليم من معتمدية زغوان، وذلك بتحويل اعتماد بقيمة 1 فاصل 4 مليون دينار، لإتمام عناصر التطهيروتصريف مياه الأمطار وتهيئة الطرقات والمسالك والإنارة.





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وأضاف العش أنه تمت المصادقة، خلال هذه الدورة كذلك على تسوية الوضعية العقارية لبعض أصحاب المقاسم السكنية بجبل الوسط والتفويت فيها بحساب ثلاثة دنانير للمتر المربع الواحد مراعاة لظروفهم الاجتماعية مع إضافة خطايا التأخير المقدرة بـ3 دنانير، كما صادق الأعضاء على التخلي عن إنجاز مسلك أولاد الأشهب وأولاد الأسود بمنطقة الجوف لأسباب فنية وتعويضه بمسلك أولاد منصور وأولاد عامر بنفس كلفة الأشغال المقدرة بـ428 ألف دينار.



