اسكندر المنصوري وعزيز دوقاز يشاركان في بطولة فيرفيلد الامريكية للتنس

يستهل لاعبا التنس التونسيين اسكندر المنصوري وعزيز دوقاز اليوم الاثنين مشاركتهما في بطولة فيرفيلد الامريكية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.

ويواجه اسكندر المنصوري المصنف 349 عالميا في الدور السادس عشر الكندي فاسيك بوسبيسيل المصنف 220 عالميا بينما يلاقي عزيز دوقاز المصنف 248 عالميا الامريكي اليكس ميشيلسن المصنف 110 عالميا.

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