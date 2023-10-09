التونسي يوسف المناعي مدربا جديدا لنادي ابها السعودي

اعلن نادي ابها السعودي عن تعاقده مع المدرب التونسي يوسف المناعي للاشراف على الفريق الاول لكرة القدم خلفا للروماني جورج تيميش الذي تم الاستغناء عن خدماته لضعف النتائج.

ويملك يوسف المناعي تجارب تدريبية متنوعة في البطولات الخليجية اذ سبق له تدريب اندية الهلال والاتفاق والقادسية والعدالة في المملكة السعودية الى جانب الاهلي دبي والعربي والشعب في الامارات والاهلي في البحرين.

ويحتل نادي ابها الذي يضم في صفوفه متوسط الميدان التونسي سعد بقير المركز الخامس عشر في بطولة الدرجة السعودية الممتازة برصيد 7 نقاط بعد مرور 9 جولات.

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