قابس: تواصل الحملة الجهوية للنظافة وسط تطلّعات إلى القضاء نهائيا على المصبات العشوائية لفواضل البناء

تتواصل حملة النظافة الجهوية الواسعة بمختلف مدن ولاية قابس، على غرار معتمدية غنوش التي شهدت حملة نظافة، اليوم الاحد، خصصت لها عددا من الشاحنات والتجهيزات الثقيلة التي استهدفت رفع فضلات البناء المكدّسة بهذه المدينة بكميات كبيرة.



كما شارك نشطاء من المجتمع المدني بغنوش في حملة نظافة وسط المدينة استهدفت جمع الأكياس البلاستيكية وتنظيف الأرصفة ودهنها.

وفي ذات السياق، انعقدت، أمس السبت، بمقر ولاية قابس، جلسة عمل بإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، لطفي مرابط، ضمّت الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون بلديات قابس وبوشمة وشنني - النحال وغنوش وتبلبو، وخصّصت لتقييم حملة النظافة ليومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري.



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وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على بذل المساعي الممكنة لدى الخواص والمؤسسات العمومية لتوفير عدد من الشاحنات الثقيلة بما يمكن من نقل الأكداس المتراكمة من فضلات البناء الى الموقع المتفق عليه غرب مدينة قابس والذي يبعد 15 كلم عن وسط هذه المدينة.