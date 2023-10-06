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بنزرت: حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية وضخّها ضمن المسالك القانونية

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 10:56 قراءة: 0 د, 59 ث
      
حجزت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الجمعة، اثر عمليتين رقابيتين منفصلتين، كميات هامّة من المواد الاستهلاكية المدعّمة وغيرها ببنزرت الكبرى وتولت عقب استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة ضخّها ضمن المسالك القانونية وتأمين اثمانها في الخزينة العامة للدولة، حسب المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأوضح البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العملية الأولى تتنزّل في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار، ونفذتها مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت بالتنسيق مع فرقة الطريق العمومي ببنزرت، وتمثّلت في حجز 4 أطنان من الطماطم على متن شاحنة وسط مدينة بنزرت قادمة من معتمدية سجنان كان صاحبها ينوي ترويجها خارج المسالك القانونية.

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وأضاف أنّه تم توجيه كامل الكمية المحجوزة الى سوق الجملة للخضر والغلال ببنزرت مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بتحرير محضر بحث من أجل المضاربة والاحتكار على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

أمّا العملية الثانية فتتنزل في إطار التصدي لعمليات الاتجار في المواد المدعّمة بطرق تخالف التراتيب الجاري وتولت تنفيذها مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت بالتنسيق مع مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت، وتمثلت في حجز 413 كلغ من الفرينة، و285كلغ من السكر المدعم لدى احد المحلات ببنزرت الكبرى، تزود بها صاحب المحل من خارج المسالك القانونية ودون فواتير، وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم.


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