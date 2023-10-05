تصفيات كأس العالم: استدعاء ليونيل ميسي لتشكيلة الأرجنتين رغم الاصابة

انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الخميس إلى تشكيلة منتخب بلاده للمباراتين المقبلتين بتصفيات كأس العالم لكرة القدم رغم إصابة أبعدته عن الملاعب مع فريقه الأمريكي إنتر ميامي.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 36 عاما عن آخر أربع مباريات لميامي بسبب مشكلة عضلية أصيب بها الشهر الماضي.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز في مباراتها الافتتاحية بالتصفيات أمام الإكوادور بهدف من ركلة حرة لكنه لم يلعب في المباراة الثانية ضد بوليفيا.

ولم تضم التشكيلة المكونة من 34 لاعبا التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني اللاعب المصاب أنخيل دي ماريا لكنها ضمت باولو ديبالا الذي استعاد لياقته.



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وتستضيف الأرجنتين منافستها باراغواي على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في 12 أكتوبر قبل أن تواجه بيرو على الملعب الوطني في ليما.