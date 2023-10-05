فقرات متنوعة تؤثث تظاهرة كتاب على الحدود في دورتها الثانية بمعتمدية رجيم معتوق

انطلقت صباح اليوم بالمدرسة الابتدائية بمعتمدية رجيم معتوق فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة "كتاب على الحدود" التي تقام على مدى ثلاثة أيام بالتعاون بين إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية وكل من المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والمتنقلة بقبلي.





وأوضحت مديرة المكتبة الجهوية بقبلي سماح مرسيط لوات أن هذه التظاهرة التي تنتظم تباعا منذ 18 ماي الى 18 ديسمبر المقبل بولايات الشريط الحدودي للبلاد التونسية، تهدف لنشر ثقافة المطالعة ودعم النفاذ الثقافي لسكان المناطق الحدودية مشيرة الى تجند مختلف كافة المكتبات بالولاية لانجاح هذه التظاهرة التي تجمع بين المطالعة والورشات والعروض التنسيطية المتنوعة الى جانب المداخلات الفكرية والمعارض والامسيات الشعرية والادبية.



...







وحول برنامج هذه التظاهرة اشارت سماح مرسيط الى ان الافتتاح انطلق بتنظيم معرض للكتاب تلاه انطلاق أشغال ورشة في الاسعافات الاولية من تأثيث الهلال الاحمر التونسي، قبل فسح المجال لسلسلة من العروض التنشيطية الموجهة للطفل والعائلة. وتتواصل فعاليات اليوم الاول عبر تنظيم ورشة في المطالعة الذكية باللعب البيداغوجي واستراتيجيات التخيل، ثم ورشة في الرسم بالرمل بعنوان "تطويع المادة الطبيعية بين الرسم والكتابة " الى جانب ورشات البراعات اليدوية وخيال الظل ورسم الجداريات.



ويتميز اليوم الثاني من التظاهرة بتنظيم عرض فرجوي لمجموعة "عم رازي" وسلسلة من المعارض للكتاب والفنون التشكيلية والصناعات التقليدية الى جانب تنظيم ورشة في المطالعة الموجهة وامسية ادبية شعرية موسيقية بعنوان "ادب الصحراء وشعراءها " تتخللها مداخلات شعرية يؤمنها كل من محمد بن مبروك والطاهر لطوفة ومصباح بن مبارك الجرادي وعلي الحرابي. كما سيقدم الكاتب محمد بن ابراهيم مداخلة تتمحور حول روايته الجديدة "فسيفساء جنوبية". "

أما اليوم الختامي من التظاهرة فسيخصص لتقديم مسرحية للاطفال بفضاء مدرسة الفردوس بعنوان "فيل بوك" للمخرج حافظ خليفة، وبعث نواة لمكتبة بهذه المدرسة بدعم من ادارة المطالعة العمومية.

حمد