القصرين : إرتفاع عدد الأطفال المستفيدين من برنامج "روضتنا في حومتنا" خلال الموسم الدراسي الحالي

إرتفع عدد الأطفال المستفيدين من برنامج النهوض بالطفولة المبكرة ودعم أبناء العائلات المعوزة "روضتنا في حومتنا" بولاية القصرين خلال الموسم الدراسي الحالي، إلى 2172 طفلا، بعد أن كان خلال السنة الدراسية الفارطة في حدود 1716 طفلا أي بزيادة تقدر ب26 فاصل 6 بالمائة .



ويمثل الاطفال المستفيدون هذا العام من برنامج "روضتنا في حومتنا " بالجهة، 39 فاصل 61 بالمائة من مجموع الأطفال المسجلين حاليا برياض الاطفال بمختلف معتمديات الولاية والبالغ عددهم 5483 طفلا، كما تطور عدد مؤسسات الطفولة المبكرة بالجهة المنخرطة هذا العام في برنامج "روضتنا في حومتنا " من 112 مؤسسة السنة الفارطة إلى 132 مؤسسة حاليا .





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وتعدّ ولاية القصرين الولاية الأولى على المستوى الوطني في عدد الأطفال المستفيدين من برنامج "روضتنا في حومتنا " وفي عدد رياض الاطفال المنخرطة في البرنامج .



وذكر المعتمد الأول بولاية القصرين ، أحمد الحامدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم خلال جلسة عمل إلتأمت حول برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا " المصادقة على قائمة الأطفال المقبولين بصفة نهائية ضمن هذا البرنامج في سبيل تمكينهم من النفاذ مجّانا إلى خدمات التربية ما قبل الدراسة وتكريس مبدأ تكافئ الفرص بين جميع أطفال تونس .



وبين أن برنامج "روضتنا في حومتنا " انطلق في غرة أكتوبر الجاري وهو متواصل إلى 15 جوان 2024، وقد تطورت المنحة الشهرية الخاصة بالبرنامج من 50 دينارا إلى 70 دينارا شهريا لمدة 9 أشهر في السنة ولمدة عامين متتالين لكل طفل من الفئة العمرية بين 3 و5 سنوات، مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.



وبرنامج " روضتنا في حومتنا " هو برنامج تابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّنّ وتتكفّل الوزارة بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال.



ويمكن للأسر الراغبة في تسجيل أبنائها ضمن البرنامج، ايداع مطالب خلال أشهر مارس وأفريل وماي من كلّ سنة لدى المندوبيات الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مرجع نظرها ، وتتمّ دراسة الملفات على مستوى اللجان الجهوية بمقرات الولايات، وذلك لضمان حق المساواة في التربية قبل المدرسيّة، طبقا لأهداف برنامج النهوض بالطفولة المبكرة.