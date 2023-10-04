وزارتا التربية والداخلية تنظمان الندوة الوطنيّة حول التوقي من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي

مثلت الآليات المشتركة للتصدي للعنف المدرسي، وسبل الوقاية من مخاطر ترويج المواد المخدرة وتعاطيها بالوسط المدرسي، وتوعية التلاميذ بالمخاطر المرورية، من أبرز المحاور التي تناولتها الندوة الوطنيّة حول التوقي من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، التي نظّمتها وزارتا التربية والداخلية، اليوم الاربعاء بالعاصمة.



وأكد وزير التربية محمد علي البوغديري، في افتتاح هذه الندوة الوطنية، ان وزارتي التربية والداخلية تعملان في اطار التنسيق التام، من أجل مكافحة العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في المحيط التربوي، بالاستناد الى فهم الأسباب المؤدية الى ارتفاع حالات العنف في الوسط التلمذي وتنامي السلوكات المحفوفة بالمخاطر في الفضاء المدرسي وفي محيطه ثم البحث عن حلول لها.





...



وبيّن أن هدف تنظيم هذه الندوة التي ضمّت خبراء ومسؤولين من وزارتي التربية والداخلية، يتمثل في التفكير في آليات للتوقي من ظاهرة العنف في المحيط التربوي، وفق مقاربة تشاركية تضم جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال.



وأشاد البوغديري بالمجهودات الهامة التي تبذلها وزارة الداخلية في تأمين محيط المدارس والمعاهد في كاما أنحاء البلاد.



وتتواصل أشغال الحصة المسائية للندوة الوطنيّة حول التوقي من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، في اطار ورشات تتمحور حول مواضيع مختلفة في علاقة بالوسط المدرسي ومنها بالخصوص تحديد سبل الوقاية من مخاطر ترويج المخدرات وتعاطيها بالوسط المدرسي وتقييم المقاييس والتدابير المعتمدة في مجال سلامة المرور بالوسط المدرسي ووضع برنامج عمل للوقاية من حوادث الطرقات والوقاية من مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات التربوية.



وعلى صعيد مرتبط بالاستشارة الوطنية لاصلاح نظام التربية والتعليم، أفاد البوغديري، ان الوزارة شرعت منذ يومين في تنظيم أيام مفتوحة بالمدارس، للمشاركة في هذه الاستشارة بحضور الأولياء والاطار التربوي.



وقال إن مخرجات الاستشارة ستكون الاطار الأنسب لتحديد مقرّرات الاصلاح التربوي، مضيفا إنه سيتم تبويب كل المقترحات في المجلس الاعلى للتربية المرتقب احداثه في الفترة المقبلة.